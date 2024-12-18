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18 декабря 2024, 15:53

На Донетчине разоблачили чиновников областной экоинспекции, которые присвоили более 1,6 млн грн

18 декабря 2024, 15:53
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фото: ГБР
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Правоохранители объявили подозрение начальнику Донецкой областной эконспекции и главному бухгалтеру этого учреждения по факту растраты средств из зарплатного фонда

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

После начала полномасштабного вторжения РФ, чиновники воспользовались возможностью введения дистанционной работы и продолжали выплачивать зарплату начальнику одного из отделов, хотя точно знали, что тот уехал в Россию и не выполняет свои обязанности.

По договоренности, он возвращал часть полученных средств чиновникам, а те вносили ложные данные в табели учета рабочего времени, приказы о премировании, установление надбавок и других финансовых документов.

В результате было присвоено не менее 1,6 млн грн бюджетных средств.

Начальнику и главному бухгалтеру областной экологической инспекции грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Также решается вопрос об объявлении подозрения начальнику отдела эконспекции, уехавшему в РФ и получившему гражданство страны-агрессора.

Расследование продолжается, правоохранители устанавливают новые факты противоправной деятельности и круг причастных лиц.

Напомним, ранее сообщалось, что БЭБ разоблачило схему присвоения 10 млн на закупках дров для ВСУ.

Донецкая область присвоение бюджетные деньги ГБР чиновники экоинспекция
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