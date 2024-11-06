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06 ноября 2024, 22:11

В Гостомеле чиновники разворовали миллионы, выделенные на восстановление разрушенного россиянами жилья

06 ноября 2024, 22:11
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фото: полиция
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Пятерым чиновникам Гостомельской поселковой военно-гражданской администрации объявили подозрение в хищении средств на восстановлении разрушенного оккупантами жилья

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Среди подозреваемых – экс-заместитель председателя Гостомельской поселковой ВГА, бывший начальник отдела и трое ее работников. Они заключили ряд договор с подрядчиком, однако владельцы частных домов заканчивали восстановительные работы за свой счет.

Для восстановления жилых домов, поврежденных в результате боевых действий военных РФ весной 2022 года, администрация заключила ряд прямых договоров с якобы специализирующимся на ремонте и жилищном строительстве фиктивным предприятием.

Смета этих соглашений составляла от 100 тысяч до 500 тысяч гривен. В общей сложности предприятие получило на свои счета из бюджета более 6 млн гривен.

Подрядчик должен был реставрировать десятки поврежденных врагом домов в считанные месяцы – замена крыши, окон, фасада и т.д. Однако чиновники вносили в акты выполненных работ сведения об их объемах и стоимости, которые не соответствовали действительности, после чего подписывали документы.

В результате пострадавшие владельцы частных домов заканчивали восстановительные работы за свой счет.

К примеру, работы по восстановлению частного дома сметой более 200 тыс. грн провели только "на бумаге". В действительности эти работы вообще не проводились, а все средства, выделенные из бюджета, чиновники вывели в наличные и распределили между собой. По другому аналогичному договору, но уже со сметой на 540 тыс. грн, сумма ущерба составляет 102 тыс. грн.

По состоянию на сегодня только по шести соглашениям, заключенным с февраля по май 2023 года, сумма подтвержденных экспертизой убытков составляет 650 тыс. грн.

Правоохранители проверяют причастность фигурантов к более чем 40 подобным эпизодам. По предварительным оценкам, сумма нанесенного ущерба может достигать десятков миллионов гривен.

Во время обысков в офисах и местах проживания фигурантов на территории Киева и Киевской области полицейские изъяли 150 тыс. долларов, служебную документацию финансово-хозяйственной деятельности, печати, компьютерную технику, автомобили, мобильные телефоны и "черновые" записи.

Чиновникам сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в составе организованной преступной группы) УК Украины. Зловещим грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве директор благотворительной организации присвоила деньги, за которые должна была приобрести авто для ВСУ.

Киевская область Гостомель хищение подозрение жильё чиновники
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