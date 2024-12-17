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17 декабря 2024, 07:10

На Львовщине спасли коня, который застрял в болоте

17 декабря 2024, 07:10
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фото: ГСЧС Украины во Львовской области
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Инцидент произошел вчера вечером, 15 декабря, в селе Мальчицы Яворивского района. Чрезвычайники спасли беспомощное животное

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу ГСЧС Украины во Львовской области.

Оказалось, что около 17:40 лошадь застряла в болоте и не могла выбраться. Хозяева животного также не смогли собственными силами вытащить коня. Селяне обратились к специалистам ГСЧС.

"На месте происшествия спасатели поселка Ивано-Франковское с помощью пожарных рукавов совместно с местными жителями вытащили животное и передали его владельцам", - говорится в сообщении.

Напомним, в Бориспольском районе Киевщины, между городом Яготин и селом Божки, лошадь с повозкой упала в траншею. Животное, которое оказалось в ловушке, спасли чрезвычайники.

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