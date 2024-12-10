В Ровенской области столкнулись мотоциклы: один из водитель погиб, другой – в реанимации
ДТП произошло 9 декабря около 19:30 в селе Воронки в Варасском районе
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
27-летний водитель мотоцикла Kinlon не сдержал дистанцию и столкнулся с попутным мотоциклом Loncin под управлением 17-летнего юноши.
От полученных травм 27-летний мужчина погиб на месте.
Подростка госпитализировали в реанимацию: у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом лобной кости и ушибы.
Отмечается, что оба водителя не имели мотошлемов, а один из мотоциклов не был зарегистрирован в установленном законодательством порядке.
По факту аварии продолжается расследование.
Напомним, 7 декабря в Киеве пьяный водитель насмерть сбил женщину на переходе и скрылся с места ДТП. Водителя разыскали и задержали.