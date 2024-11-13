фото: ГСЧС

Пожар произошел в Ивано-Франковске 12 ноября в 21:20 в пятиэтажке на улице Набережная

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Горела квартира на первом этаже. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов зрения и дыхания.

Во время ликвидации возгорания в одной из комнат обнаружили тела двух мужчин 37 и 58 лет. С верхних этажей спасатели эвакуировали 8 человек, еще 30 взрослых и два ребенка вышли самостоятельно и в сопровождении спасателей.

Наиболее вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем во время курения со стороны погибших.

К ликвидации пожара были привлечены 20 спасателей и 5 единиц техники.

Напомним, 6 ноября в результате пожара на Полтавщине погибли две пожилые женщины и ребенок.