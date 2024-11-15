Микроавтобус вылетел с моста: на Буковине произошло смертельное ДТП
Авария произошла вечером 14 ноября недалеко от села Рингач Черновицкого района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito столкнулся с попутной легковушкой Opel Zafira. После столкновения микроавтобус выехал с дороги и свалился с моста.
От полученных травм 35-летний водитель Mercedes умер на месте. Тело погибшего отправили на проведение судмедэкспертизы.
По факту ДТП возбуждено уголовное производство.
Напомним, вечером 13 ноября на Хмельнитчине столкнулись грузовик и легковушка. Погибли два человека.
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