Микроавтобус вылетел с моста: на Буковине произошло смертельное ДТП

фото: полиция

Авария произошла вечером 14 ноября недалеко от села Рингач Черновицкого района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito столкнулся с попутной легковушкой Opel Zafira. После столкновения микроавтобус выехал с дороги и свалился с моста.

От полученных травм 35-летний водитель Mercedes умер на месте. Тело погибшего отправили на проведение судмедэкспертизы.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство.

Напомним, вечером 13 ноября на Хмельнитчине столкнулись грузовик и легковушка. Погибли два человека.