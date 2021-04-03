Довыборы на Франковщине: на третьем участке в округе №87 результаты признали недействительными

На этом участке потеряли бюллетени

На этом участке потеряли бюллетени

Фото из открытых источников

На третьем избирательном участке округа №87 на Ивано-Франковщине, где соревнуются "слуга" Василий Вирастюк и кандидат от партии "За будущее" Александр Шевченко, результаты голосования признали недействительными.

Об этом говорится в сообщении движения "Честно", передает RegioNews.

В пятницу вечером признали недействительными результаты выборов на участке в с. Манява.

"Честно" отмечает, что на этом участке, как и на двух других, где результаты признали недействительными, проигрывал кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк.

"При пересчете потеряли еще 46 бюллетеней, угадайте за кого? Так, опять за Шевченко. Четвертый случай за день, когда теряют голоса. Всего недосчитались Шевченко 116+100+47+46 = 309 голосов. Тем временем, разрыв между Вирастюком и Шевченко уменьшается. Сейчас между ними всего 702 голоса! Обработано 92,30% участковых протоколов", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее 2 апреля в Ивано-Франковской области выборы признали недействительными на двух участках. ОИК №87 признала недействительным голосование на избирательных участках №261027 и №261030.