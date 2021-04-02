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02 апреля 2021, 10:51 100

В Ивано-Франковской области выборы признали недействительными уже на двух участках

02 апреля 2021, 10:51 100
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ОИК №87 признала недействительным голосование на избирательных участках №261027 и №261030
ОИК №87 признала недействительным голосование на избирательных участках №261027 и №261030
Фото: chesno
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В городе Надворная Ивано-Франковской области Окружная избирательная комиссия округа №87 признала недействительным голосование на избирательном участке №261030 за незаконное внесение 30 избирателей в выписки реестра и участке №261027 из-за отсутствия печатей на контрольных листах в больших ящиках.

Об этом сообщает общественная сеть ОПОРА, передает RegioNews.

Комиссия обнаружила, что в выписке из реестра избирателей незаконно было внесено 30 избирателей.

Отсутствует решение участковой избирательной комиссии о включении выписки реестра избирателей, отсутствуют собственноручно написанные заявления избирателей о включении в реестр избирателей, отсутствуют медицинские справки о состоянии здоровья избирателей, которые включены выписки из реестра избирателей", - говорится в сообщении.

Таким образом, комиссия установила, что количество необоснованно выданных бюллетеней превышает 5% от количества избирателей, получивших избирательные бюллетени.

На основании этого окружная избирательная комиссия признала голосование на участке №261030 недействительным.

В то же время комиссия определила недействительными результаты голосования на участке №261027 из-за отсутствия печатей на контрольных листах в больших ящиках.

Напомним, в Ивано-Франковской области окружная избирательная комиссия № 87 приняла протоколы от всех участков, результаты выборов, вероятно, объявят 2 апреля.

выборы голосование Кандидат ОПОРА ОИК

 
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