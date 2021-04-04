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04 квітня 2021, 14:23 2

Шевченко оскаржуватиме перемогу Вірастюка в суді

04 квітня 2021, 14:23 2
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Команда кандидата вже готує судові позови
Фото з відкритих джерел
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Кандидат у народні депутати на довиборах до парламенту на окрузі № 87 від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко має намір оскаржити в суді результати перерахунку голосів.

Про це Шевченко написав на сторінці у Фейсбуці, повідомляє RegioNews.

Наша команда готує апеляцію на це рішення. Боротьба триває! Попереду ще два десятки дільниць", - написав Шевченко на своїй сторінці у Фейсбуці.

Нагадаємо, на окрузі №87 в Івано-Франківській області на довиборах до парламенту перемогу здобув представник партії "Слуга народу" Василь Вірастюк, набравши 31,25% голосів. Його конкуренти Шевченко і представник "Свободи" Руслан Кошулинський набрали 29,69% і, відповідно, 28,86%.

Вчора, 3 квітня на третій виборчій дільниці округу №87 на Івано-Франківщині, де змагалися "слуга" Василь Вірастюк та кандидат від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко, результати голосування визнали недійсними.

Раніше 2 квітня в Івано-Франківській області вибори визнали недійсними на двох дільницях. ОВК №87 визнала недійсним голосування на виборчих дільницях №261027 і №261030.

Івано-Франківська область вибори Верховна Рада Василь Вірастюк Олександр Шевченко суд

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