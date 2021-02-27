На Прикарпатье протесты: люди перекрыли трассу и требуют ослабления карантина
В Ивано-Франковской области люди вышли на митинг и перекрыли трассу с требованием ослабить карантин. Предприниматели возмущены тем, что в области закрыли небольшие магазины, однако курорт "Буковель" работает.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ІА "АСС".
Так, десятки людей перекрыли дорогу Н-10 "Стрый-Мамалыга". На акции собрались преимущественно предприниматели. Они подчеркнули, что власть не дает им работать.
Их также возмутило, что небольшие кафе или магазины не имеют права осуществлять свою деятельность, но одновременно заведения и отели работают на популярном зимнем курорте "Буковель".
Напомним, на Прикарпатье дополнительно развернули еще более 600 COVID-кроватей.
23 февраля Кабмин усилил карантин в Ивано-Франковской области, там будет введен "красный" уровень эпидемической опасности.
Мэр Ивано-Франковска ранее пояснил, что вспышка COVID-19 на Франковщине произошла из-за туристического потенциала региона. Также сообщалось, что в "Буковеле" усилят карантин: закроют кафе и рестораны.