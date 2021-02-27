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27 февраля 2021, 17:46 724

На Прикарпатье протесты: люди перекрыли трассу и требуют ослабления карантина

27 февраля 2021, 17:46 724
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Предприниматели возмущены введенными запретами
Предприниматели возмущены введенными запретами
Фото: galka.if.ua
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В Ивано-Франковской области люди вышли на митинг и перекрыли трассу с требованием ослабить карантин. Предприниматели возмущены тем, что в области закрыли небольшие магазины, однако курорт "Буковель" работает.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ІА "АСС".

Так, десятки людей перекрыли дорогу Н-10 "Стрый-Мамалыга". На акции собрались преимущественно предприниматели. Они подчеркнули, что власть не дает им работать.

Их также возмутило, что небольшие кафе или магазины не имеют права осуществлять свою деятельность, но одновременно заведения и отели работают на популярном зимнем курорте "Буковель".

Напомним, на Прикарпатье дополнительно развернули еще более 600 COVID-кроватей.

23 февраля Кабмин усилил карантин в Ивано-Франковской области, там будет введен "красный" уровень эпидемической опасности.

Мэр Ивано-Франковска ранее пояснил, что вспышка COVID-19 на Франковщине произошла из-за туристического потенциала региона. Также сообщалось, что в "Буковеле" усилят карантин: закроют кафе и рестораны.

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