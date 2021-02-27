13:39  27 лютого
Тенденції невтішні: до "червоної" зони можуть потрапити ще 7 областей - Ляшко
15:45  27 лютого
Стали відомі подробиці вибуху в міській лікарні Чернівців
18:49  27 лютого
Бойовики знову провокують ЗСУ: зафіксовано п'ять порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
27 лютого 2021, 17:46 1066

На Прикарпатті протести: люди перекрили трасу та вимагають послаблення карантину

27 лютого 2021, 17:46 1066
Читайте также на русском языке
Підприємці обурені введеними заборонами
Підприємці обурені введеними заборонами
Фото: galka.if.ua
Читайте также
на русском языке

В Івано-Франківській області люди вийшли на мітинг і перекрили трассу з вимогою послабити карантин. Підприємці обурені тим, що в області закрили невеликі магазини, проте курорт "Буковель" працює.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ІА "АСС".

Так, десятки людей перекрили дорогу Н-10 "Стрий-Мамалига". На акції зібралися переважно підприємці. Вони підкреслили, що влада не дає їм працювати.

Їх також обурило, що невеликі кафе або магазини не мають права здійснювати свою діяльність, але водночас заклади й готелі працюють на популярному зимовому курорті "Буковель".

Нагадаємо, на Прикарпатті додатково розгорнули ще понад 600 COVID-ліжок.

23 лютого Кабмін посилив карантин в Івано-Франківській області, там буде запроваджений "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Мер Івано-Франківська раніше пояснив, що спалах COVID-19 на Франківщині стався через туристичний потенціал регіону. Також повідомлялось, що в "Буковелі" посилять карантин: закриють кафе і ресторани.

протести карантин Івано-Франківськ курорти підприємці

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Буряк знову в "теплій ванні": як мер Запоріжжя обіграв ОПЗЖ
Камінь у тихе болото: як у Луцьку "За майбутнє" отримала владу, а потім мало не вляпалася у міжнародний скандал
Всі публікації »
Віталій Бала
Володимир Горбач
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram