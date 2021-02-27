На Прикарпатті протести: люди перекрили трасу та вимагають послаблення карантину

Підприємці обурені введеними заборонами

Підприємці обурені введеними заборонами

Фото: galka.if.ua

В Івано-Франківській області люди вийшли на мітинг і перекрили трассу з вимогою послабити карантин. Підприємці обурені тим, що в області закрили невеликі магазини, проте курорт "Буковель" працює.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ІА "АСС".

Так, десятки людей перекрили дорогу Н-10 "Стрий-Мамалига". На акції зібралися переважно підприємці. Вони підкреслили, що влада не дає їм працювати.

Їх також обурило, що невеликі кафе або магазини не мають права здійснювати свою діяльність, але водночас заклади й готелі працюють на популярному зимовому курорті "Буковель".

Нагадаємо, на Прикарпатті додатково розгорнули ще понад 600 COVID-ліжок.

23 лютого Кабмін посилив карантин в Івано-Франківській області, там буде запроваджений "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Мер Івано-Франківська раніше пояснив, що спалах COVID-19 на Франківщині стався через туристичний потенціал регіону. Також повідомлялось, що в "Буковелі" посилять карантин: закриють кафе і ресторани.