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06 октября 2020, 14:57 7

Начальник полиции в Умани попался на взятке

06 октября 2020, 14:57 7
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Он требовал деньги у местного жителя
Он требовал деньги у местного жителя
Фото: ГБР
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В Умани Черкасской области разоблачили во взяточничестве начальника одного из секторов Уманского отдела полиции и его посредника.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что полицейский и его сообщник требовали от местного жителя 3500 долларов США. Взамен они обещали не создавать искусственные доказательства причастности потерпевшего к преступлению, которого он не совершал.

ГБР задокументировано получения первой части взятки в сумме 1000 долларов США, которые фигуранты дела поделили между собой.

Следователи ГБР задержали посредника после получения второй части неправомерной выгоды в сумме 2500 долларов США.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, в Черкасской области осудили экс-прокурора, которого разоблачили на вымогательстве денег.

Умань взятка полиция начальник Черкасская область
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