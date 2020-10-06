Начальник полиции в Умани попался на взятке

Он требовал деньги у местного жителя

Он требовал деньги у местного жителя

Фото: ГБР

В Умани Черкасской области разоблачили во взяточничестве начальника одного из секторов Уманского отдела полиции и его посредника.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что полицейский и его сообщник требовали от местного жителя 3500 долларов США. Взамен они обещали не создавать искусственные доказательства причастности потерпевшего к преступлению, которого он не совершал.

ГБР задокументировано получения первой части взятки в сумме 1000 долларов США, которые фигуранты дела поделили между собой.

Следователи ГБР задержали посредника после получения второй части неправомерной выгоды в сумме 2500 долларов США.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, в Черкасской области осудили экс-прокурора, которого разоблачили на вымогательстве денег.