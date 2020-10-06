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06 октября 2020, 16:10

Пожар на Луганщине: Названы четыре источника возгорания

06 октября 2020, 16:10
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ГСЧС
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Полиция установила четыре вероятных источника возгорания, что переросли в пожар в Луганской области. Они находятся в селах Смолянинове, Половинкино, Запорожское, а также городе Счастье и пгт Белокуракино.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь полиции в Луганской области Татьяна Погукай, информирует RegioNews.

Она назвала такие вероятные источники воспламенения:

  • в с. Смолянинове Новоайдарского района непосредственно под линией высоковольтной электросети, которое произошло примерно в 15:45 1 октября;
  • в с. Половинкино и с. Запорожское Старобельского района вероятной причиной возникновения пожара, а именно возгорание сухой травы и лесного насаждения, стало замыкание проводов высоковольтной электросети в результате сильных порывов ветра;
  • в г. Счастье Новоайдарского района непосредственно под линией высоковольтной электросети. Возгорание произошло вечером 30 сентября;
  • в пгт Белокуракино, вул. Роскошная, вследствие неосторожного обращения с огнем 60-летней местной жительницы, которая разожгла костер на своем огороде, чтобы выжечь бурьян и сухую траву, костер перекинулся на сухую иву, что находилась неподалеку от огорода.

Напомним, что от начала масштабных лесных пожаров в Луганской области сгорели более 500 домов местных жителей.

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