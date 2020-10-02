Ивано-Франковский суд отказал "Пропозиции" в регистрации кандидатов в облсовет

Партия судилась с ТИК из-за отказа в регистрации списка кандидатов в областной совет

Партия судилась с ТИК из-за отказа в регистрации списка кандидатов в областной совет

Фото из открытых источников

Ивано-Франковский окружной административный суд поддержал областную ТИК и отказал партии «Пропозиция» в регистрации списка кандидатов в областной совет.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание ПИК.

Суть дела заключалась в том, что Ивано-Франковская ТИК отказалась рассматривать представление "Пропозиции” относительно регистрации представителей партии на участие в местных выборах 25 октября.

Аргументом отказа был тот факт, что представители политсилы с опозданием подавали документы для регистрации. Срок подачи определен Избирательным кодексом и истекал 24 сентября – в 24.00. "Пропозиция” хотела сделать это после 24 часов. ТИК документы к рассмотрению не приняла, ведь за императивной нормой комиссия работает до 24 часов 24 сентября.

Суд тоже отказал "Пропозиции” в иске в силу приведенных выше аргументов, которые свидетельствуют о нарушениях нормы Избирательного кодекса.

Напомним, кандидатам в горсовет Ивано-Франковска от ОПЗЖ отказали в регистрации.