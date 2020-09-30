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30 сентября 2020, 10:49 9

Кандидатам в горсовет Ивано-Франковска от ОПЗЖ отказали в регистрации

30 сентября 2020, 10:49 9
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Партия подала не полный пакет документов
Партия подала не полный пакет документов
Фото: Facebook
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В Ивано-Франковске вчера, 29 сентября члены городской территориальной избирательной комиссии отказали в регистрации на выборы в городской совет партии ОПЗЖ.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на председателя Ивано-Франковской городской избирательной комиссии Андрея Петрика, передает RegioNews.

По его словам, было зарегистрировано девять политических партий, еще по четырем комиссия принимала решение.

Это "Платформа общин", "Сила и Честь", "Наш край" и "ОПЗЖ". Мы вынуждены были отказать в регистрации политической партии ОПЗЖ из-за отсутствия многих документов", - сообщил Петрик.

Он уточнил, что партия не подала заявление с перечнем документов о регистрации, а также программу в бумажном и электронном виде.

Денежный залог осуществлялся ненадлежащим субъектом - оплачен физическим лицом. Хотя закон требует, чтобы платило юридическое лицо, а именно - партия", - отметил председатель комиссии.

Напомним, в Николаеве отказали трем партиям в регистрации их кандидатов.

Ивано-Франковск ТИК ОПЗЖ Кандидат регистрация горсовет Местные выборы
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