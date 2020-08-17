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17 августа 2020, 14:21 6

На Прикарпатье до 1 сентября полностью восстановят поврежденное наводнением газоснабжение

17 августа 2020, 14:21 6
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В области отстраивают объекты, которые были повреждены или разрушены стихией в июне-2020
В области отстраивают объекты, которые были повреждены или разрушены стихией в июне-2020
Фото: Ивано-Франковская ОГА
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Глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федорив убежден, что уже к 1 сентября этого года 50%средств, выделенных Прикарпатью на преодоление последствий стихии 12-24 июня, будут освоены.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Івано-Франковске ОГА.

В ОГА сообщили, что в настоящее время обеспечен доступ и проезд ко всем населенным пунктам области, в том числе к трем - по временной схеме. Завершены работы по восстановлению земполотна, дорожного покрытия и водоотвода на автодорогах Н-09 Мукачево-Львов (км 238+751), Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (км 1+700, км 49+000, км 50+050).

Продолжается подготовка к восстановлению девяти объектов Днестровского бассейнового управления водных ресурсов, готовится проектно-сметная документация на восстановление поврежденных объектов: проведена 101 экспертиза проектов, 60 переговорных процедур закупки товаров и услуг у одного участника, заключено 176 договоров с подрядными организациями на выполнение работ. На сегодня такие работы начаты на 53 объектах, а на 22 объектах завершены.

В то же время, как отметил начальник управления по вопросам гражданской защиты ОГА Владимир Стебницкий, до этого времени газоснабжение восстановлено только в 6864 абонентов. Без газа остаются 1265 абонентов в шести населенных пунктах Надвирнянского и Коломыйского районов. Со своей стороны глава правления ПАО "Ивано-Франковскгаз" Виталий Шульга сообщил, что на этой неделе планируется завершение работы на восьми объектах из 11, где продолжаются восстановительные работы.

Глава ОГА Виталий Федорив подчеркнул, все работы по восстановлению газоснабжения должны завершить к 1 сентября.

Напомним, Пострадавшим от наводнения в западных областях выплатили денежную помощь На это потратили 92 млн грн.

газ деньги Ивано-Франковск дороги Прикарпатье Наводнение Федорив Виталий
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