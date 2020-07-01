Движемся к точке невозврата: названа причина паводков на Прикарпатье

По мнению эколога, масштабная вырубка лесов не является причиной катаклизма

По мнению эколога, масштабная вырубка лесов не является причиной катаклизма

Фото: http://zk.dsns.gov.ua

Наводнения на Прикарпатье были вызваны изменениями климата и большим количеством осадков.

Об этом в интервью Апострофу заявила управляющая директор международной неправительственной экологической организации 350.org в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа Светлана Романко, передает RegioNews.

Да, леса поглощают влагу и действительно сдерживают возможные паводки. Но это - в условиях традиционного для этой зоны характера осадков. Однако пока речь идет о нетипичном явлении: месячная норма осадков выпала за три дня июня. Леса, даже если бы их не вырубили, все равно не удержали бы такое количество воды, и паводок был бы неизбежен", - отметила она.

Романко подчеркнула, что перед паводками уже были разрушения дорог и дамб в местах, расположенных на территории Карпатского национального природного парка, где вырубки не проводятся.

Главной причиной наводнений специалист назвала изменения климата. Она добавила, что человечество стремительно движется к точке невозврата.

В течение года-двух происходят климатические изменения, на которые раньше потребовалось бы десятки, сотни лет. Это обостряет также политическую, социальную и экономическую ситуацию во многих странах мира", - сказала эксперт.

Напомним, по подсчетам Кабинета министров на Прикарпатье стихия уничтожила 22 тысячи домохозяйств.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что за подтопленные дома на Прикарпатье будут выплачивать по 8 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области расследуют связь между вырубкой леса и наводнениями.