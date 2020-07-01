09:58  01 июля
В Украине сократилось число новых случаев COVID-19
11:14  01 июля
В Житомире ослабляют карантинные меры: что откроют
08:21  01 июля
Боевики 12 раз срывали "тишину" на Донбассе, есть раненые
UA | RU
UA | RU
01 июля 2020, 10:22 6

Движемся к точке невозврата: названа причина паводков на Прикарпатье

01 июля 2020, 10:22 6
Читайте також українською мовою
По мнению эколога, масштабная вырубка лесов не является причиной катаклизма
По мнению эколога, масштабная вырубка лесов не является причиной катаклизма
Фото: http://zk.dsns.gov.ua
Читайте також
українською мовою

Наводнения на Прикарпатье были вызваны изменениями климата и большим количеством осадков.

Об этом в интервью Апострофу заявила управляющая директор международной неправительственной экологической организации 350.org в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа Светлана Романко, передает RegioNews.

Да, леса поглощают влагу и действительно сдерживают возможные паводки. Но это - в условиях традиционного для этой зоны характера осадков. Однако пока речь идет о нетипичном явлении: месячная норма осадков выпала за три дня июня. Леса, даже если бы их не вырубили, все равно не удержали бы такое количество воды, и паводок был бы неизбежен", - отметила она.

Романко подчеркнула, что перед паводками уже были разрушения дорог и дамб в местах, расположенных на территории Карпатского национального природного парка, где вырубки не проводятся.

Главной причиной наводнений специалист назвала изменения климата. Она добавила, что человечество стремительно движется к точке невозврата.

В течение года-двух происходят климатические изменения, на которые раньше потребовалось бы десятки, сотни лет. Это обостряет также политическую, социальную и экономическую ситуацию во многих странах мира", - сказала эксперт.

Напомним, по подсчетам Кабинета министров на Прикарпатье стихия уничтожила 22 тысячи домохозяйств.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что за подтопленные дома на Прикарпатье будут выплачивать по 8 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области расследуют связь между вырубкой леса и наводнениями.

Прикарпатье Наводнение непогода вырубка лес
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
КВН, БПП и КОНТРАБАС: факторы победы "Слуги народа" на украинском Западе
Галицкая тройка: на кого ставит "Слуга народа" в самом "незеленом" регионе Украины
Все публикации »
Геннадий Москаль
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Все блоги »