В Ивано-Франковской области расследуют связь между вырубкой леса и наводнениями

Паводки могли быть вызваны массовой вырубкой леса на Прикарпатье

Паводки могли быть вызваны массовой вырубкой леса на Прикарпатье

Прокуратура Ивано-Франковской области начала уголовное производство по фактам незаконной вырубки леса, которая могла привести к значительным паводкам на территории Ивано-Франковской и других областей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

В сообщении отметили, что сильнейшие осадки на территории Прикарпатья в июне этого года вероятно могли быть вызваны в результате массового уничтожения объектов растительного мира, вырубки лесов, ненадлежащего осуществления лесохозяйственной деятельности и невыполнения мероприятий по охране окружающей природной среды должностными лицами.

В прокуратуре подчеркнули, что сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Проведение досудебного расследования поручено следственному отделу УСБУ в области.

Ранее сообщалось, что из-за наводнений в западных областях Украины подтоплено 7 тысяч 731 дом в 262 населенных пунктов, также разрушены 1196 километров автодорог.

Также стало известно, что президент Владимир Зеленский прибыл на затопленное Прикарпатье, чтобы лично осмотреть пострадавшие территории региона.