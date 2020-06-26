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26 июня 2020, 10:29 9

В Ивано-Франковской области расследуют связь между вырубкой леса и наводнениями

26 июня 2020, 10:29 9
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Паводки могли быть вызваны массовой вырубкой леса на Прикарпатье
Паводки могли быть вызваны массовой вырубкой леса на Прикарпатье
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Прокуратура Ивано-Франковской области начала уголовное производство по фактам незаконной вырубки леса, которая могла привести к значительным паводкам на территории Ивано-Франковской и других областей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

В сообщении отметили, что сильнейшие осадки на территории Прикарпатья в июне этого года вероятно могли быть вызваны в результате массового уничтожения объектов растительного мира, вырубки лесов, ненадлежащего осуществления лесохозяйственной деятельности и невыполнения мероприятий по охране окружающей природной среды должностными лицами.

В прокуратуре подчеркнули, что сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Проведение досудебного расследования поручено следственному отделу УСБУ в области.

Ранее сообщалось, что из-за наводнений в западных областях Украины подтоплено 7 тысяч 731 дом в 262 населенных пунктов, также разрушены 1196 километров автодорог.

Также стало известно, что президент Владимир Зеленский прибыл на затопленное Прикарпатье, чтобы лично осмотреть пострадавшие территории региона.

лес прокуратура расследование Ивано-Франковск Прикарпатье вырубка Наводнение
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