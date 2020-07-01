Наближаємося до точки неповернення: названа причина паводків на Прикарпатті

На думку еколога, масштабна вирубка лісів не є причиною катаклізму

На думку еколога, масштабна вирубка лісів не є причиною катаклізму

Фото: http://zk.dsns.gov.ua

Повені на Прикарпатті були спричинені змінами клімату та великою кількістю опадів.

Про це в інтерв'ю Апострофу заявила керуючий директор міжнародної неурядової екологічної організації 350.org у країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу Світлана Романко, передає RegioNews.

Так, ліси поглинають вологу і дійсно стримують можливі паводки. Але це - в умовах традиційного для цієї зони характеру опадів. Однак поки мова йде про нетипове явище: місячна норма опадів випала за три дні червня. Ліси, навіть якщо б їх не вирубали, все одно не втримали б таку кількість води, і паводок був би неминучий", - зазначила вона.

Романко підкреслила, що перед паводками вже були руйнування доріг і дамб в місцях, розташованих на території Карпатського національного природного парку, де вирубки не проводяться.

Головною причиною повеней спеціаліст назвала зміни клімату. Вона додала, що людство стрімко рухається до точки неповернення.

Протягом року-двох відбуваються кліматичні зміни, на які раніше було б потрібно десятки, сотні років. Це загострює також політичну, соціальну та економічну ситуацію в багатьох країнах світу", - сказала експерт.

Нагадаємо, за підрахунками Кабінету міністрів на Прикарпатті стихія знищила 22 тисячі домогосподарств.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що за підтоплені будинки на Прикарпатті будуть виплачувати по 8 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області розслідують зв'язок між вирубкою лісу і повенями.