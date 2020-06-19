СБУ "перехватили" крупную партию наркотиков вблизи российской границы

Наркотрафик организовали жители Черкасской и Сумской областей

Наркотрафик организовали жители Черкасской и Сумской областей

Фото: СБУ

Вблизи российской границы сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность наркогруппировки, которая планировала переправить за границу крупную партию психотропов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Следствием установлено, что жители Черкасской и Сумской областей собирались перевозить "товар" наркокурьерами на частном автотранспорте через государственную границу вне пункта пропуска.

Правоохранители "перехватили" партию наркотиков вблизи российской границы.

Во время осмотра автомобиля было обнаружено более 250 кг химического вещества, расфасованного в 12 мешках", - говорится в сообщении.

Эксперты подтвердили, что почти 30 кг груза является готовым психотропным веществом мефедрон. Приблизительная его стоимость составляет более 15 миллионов гривен по ценам черного рынка. Остальное химических веществ находятся на экспертизе.

Также был обнаружен склад, расположенный на территории одного из гаражных кооперативов в приграничной с РФ области. Правоохранители обнаружили в нем свыше 360 литров химических компонентов.

Начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, контрразведчика СБУ блокировала деятельность нелегального call-центра, который обслуживал несколько ведущих российских операторов мобильной связи и одну из торговых сетей страны-агрессора.