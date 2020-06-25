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25 июня 2020, 19:00 30

В Кировоградской ОГА и в доме Андрея Балоня проходят обыски

25 июня 2020, 19:00 30
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По некоторым данным, на взятке в 250 тысяч гривен задержали посредника, приближенного к председателю ОГА
По некоторым данным, на взятке в 250 тысяч гривен задержали посредника, приближенного к председателю ОГА
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В помещении Кировоградской облгосадминистрации работники СБУ и НАБУ проводят следственные действия. Обыскивают также и дом, в котором проживает Андрей Балонь.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание Точка доступа.

Информацию об обысках журналистам подтвердила пресс-секретарь СБУ в Кировоградской области Марина Яковенко.

В помещении Кировоградской ОГА НАБУ проводили обыски с оперативным сопровождением СБУ. Также обыски были в доме, где проживает председатель ОГА. Сейчас они уже завершились. Но любая информация для комментариев отсутствует, - отметила Марина Яковенко.

Как сообщил бывший руководитель антикоррупционного офиса облгосадминистрации, Андрей Лаврусь в своем Телеграмм-канале, вход в здание перекрыли со всех сторон и приставили охрану.

На дверях стоят правоохранители. Источники сообщают, что задержали на взятке посредника приближенного к председателю ОГА Андрея Балоня - говорится в сообщении.

По неподтвержденным пока данным, речь идет о взятке в размере четверти миллиона гривен.

Заблокирован вход в Кировоградской ОГА

Правоохранители заблокировали вход в Кировоградской ОГА. По информации источников, там идут обыски, пов'связанные с получением взятки лицом, близким к председателю облгосадминистрации

Опубликовано CBN: Центральноукраїнське бюро новостей Четверг, 25 июня 2020 г.

Активист также отметил, что в доме, где живет председатель ОГА также проводили обыски.

В середине дома находятся правоохранители с автоматами.
Также на улице возле дома находится частная охрана. Среди них непосредственно охранник председателя ОГА.

Как известно, сегодня днем, на заседании правительства Кабмин согласовал увольнение Андрея Балоня с должности председателя Кировоградской ОГА. О причинах неожиданной отставки не сообщалось. Сам Балонь событие не комментировал.

Отметим, после согласования отставки правительством Андрея Балоня окончательное решение принимает глава государства.

Напомним, Балоня назначили председателем Кировоградской ОГА в ноябре 2019 года.

Ранее сообщалось, что предложение возглавить область Андрей Балонь получил непосредственно от президента Зеленского.

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