В Чернобыльской зоне вспыхнул очередной пожар

Огнем были охвачены 3 гектара леса

Огнем были охвачены 3 гектара леса

Фото: ГСЧС

На территории Лубянского лесничества в Зоне отчуждения произошло очередное возгорание лесной подстилки.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По состоянию на утро, возгорание локализировано на 3 гектарах. Наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины.

"21 июня в ДСНС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи села Ильинцы на территории Лубянского лесничества (Киевская область - ред.) произошло возгорание лесной подстилки. В 20:40 пожар локализован на площади 3 га", - указали пожарные.

Как отмечается, к тушению привлечены 11 человек и 3 единиц техники лесного хозяйства.

Напомним, с начала года в экосистеме Украине произошло 23 тысячи пожаров - это в полтора раза больше, чем в прошлом году.