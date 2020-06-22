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22 июня 2020, 10:26 5

В Чернобыльской зоне вспыхнул очередной пожар

22 июня 2020, 10:26 5
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Огнем были охвачены 3 гектара леса
Огнем были охвачены 3 гектара леса
Фото: ГСЧС
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На территории Лубянского лесничества в Зоне отчуждения произошло очередное возгорание лесной подстилки. 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По состоянию на утро, возгорание локализировано на 3 гектарах. Наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины.

"21 июня в ДСНС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи села Ильинцы на территории Лубянского лесничества (Киевская область - ред.) произошло возгорание лесной подстилки. В 20:40 пожар локализован на площади 3 га", - указали пожарные.

Как отмечается, к тушению привлечены 11 человек и 3 единиц техники лесного хозяйства.

Напомним, с начала года в экосистеме Украине произошло 23 тысячи пожаров - это в полтора раза больше, чем в прошлом году.

лес пожар происшествия ГСЧС Чернобыль
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