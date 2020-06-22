Взрыв в многоэтажке Киева: известно о пяти пострадавших
Из них трое погибли в результате взрыва
Из них трое погибли в результате взрыва
По состоянию на утро 22 июня известно о 5 пострадавших в результате взрыва в доме на Позняках в Киеве. В результате происшествия погибли трое человек.
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
На месте трагедии работают психологи спасательной службы, которые оказывают экстренную психологическую помощь эвакуированным жителям дома. Также произведено укрепление строительных конструкций.
Также в службе опубликовали видео с места взрыва.
Напомним, в результате взрыва, который произошел в воскресенье около 10 утра, повреждено и частично разрушено несколько этажей в доме.
По предварительным данным, погибло двое человек, в больницах находятся еще трое.
Без жилья осталось более 100 человек.
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