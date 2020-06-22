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22 июня 2020, 09:13 8

Взрыв в многоэтажке Киева: известно о пяти пострадавших

22 июня 2020, 09:13 8
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Из них трое погибли в результате взрыва
Из них трое погибли в результате взрыва
Фото: ГСЧС
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По состоянию на утро 22 июня известно о 5 пострадавших в результате взрыва в доме на Позняках в Киеве. В результате происшествия погибли трое человек. 

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

На месте трагедии работают психологи спасательной службы, которые оказывают экстренную психологическую помощь эвакуированным жителям дома. Также произведено укрепление строительных конструкций.

Также в службе опубликовали видео с места взрыва.

Напомним, в результате взрыва, который произошел в воскресенье около 10 утра, повреждено и частично разрушено несколько этажей в доме.

По предварительным данным, погибло двое человек, в больницах находятся еще трое.

Без жилья осталось более 100 человек.

Киев взрыв следствие ГСЧС Дом квартира
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