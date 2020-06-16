На Прикарпатье требуют возобновить работу учреждений физкультуры и спорта

Пикетчиков поддержал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив

Пикетчиков поддержал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив

Работники и клиенты спортивных клубов вышли под Ивано-Франковскую ОГА с требованием отменить решение региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая приостановила работу учреждений физической культуры и спорта.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на kurs.if.ua.

Протестующие говорят, что спортклубы – это не те заведения, которые надо закрывать, ведь они придерживаются всех карантинных норм. Кроме того, залы и так почти пустые, потому что не все клиенты вернулись после карантина.

Нет логики закрывать спортзалы, когда работают бары-рестораны. Спорт и так много лет уничтожали недофинансированием, а теперь добивают карантином,” – сказал Игорь Иосифов, президент центра подготовки чемпионов "Золотой дракон”.

К участникам акции протеста вышел городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Я считаю, что решение комиссии ТЭБ и ЧС является неправильным. Рост заболеваемости действительно есть, но он незначительный, – пояснил Марцинкив. – С органами местного самоуправления никто не советуется. Я уже обратился к ОГА, чтобы отменили это решение”.

С организаторами акции встретился также председатель Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив.

Он заверил, что обратился ко всем службам с поручением пересмотреть решение о закрытии спортклубов и фитнес-центров. Также председатель ОГА ожидает разъяснения от Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которые должны быть готовы до 13.00 завтрашнего дня.

Напомним, вчера из-за ухудшения эпидситуации на Прикарпатье закрыли спортивные и культурные заведения.