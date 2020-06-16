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16 червня 2020, 14:42 5

На Прикарпатті вимагають відновити роботу закладів фізкультури і спорту

16 червня 2020, 14:42 5
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Працівники та клієнти спортивних клубів вийшли під Івано-Франківську ОДА з вимогою скасувати рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, яка призупинила роботу закладів фізичної культури та спорту.

Про це пише RegioNews з посиланням на kurs.if.ua.

Протестувальники кажуть, що спортклуби – це не ті заклади, які треба закривати, адже вони дотримуються усіх карантинних норм. Крім того, зали і так майже порожні, бо не всі клієнти повернулися після карантину.

Немає логіки закривати спортзали, коли працюють бари-ресторани. Спорт і так багато років знищували недофінансуванням, а тепер добивають карантином,” – сказав Ігор Йосипів, президент центру підготовки чемпіонів "Золотий дракон”.

До учасників акції протесту вийшов міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Я вважаю, що рішення комісії ТЕБ і НС є неправильним. Ріст захворюваності справді є, але він незначний, – пояснив Марцінків. – З органами місцевого самоврядування ніхто не радиться. Я вже звернувся до ОДА, щоб скасували це рішення”.

З організаторами акції зустрівся також голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів.

Він запевнив, що звернувся до усіх служб з дорученням переглянути рішення щодо закриття спортклубів та фітнес-центрів. Також голова ОДА очікує роз’яснення від Державної комісії з питань ТЕБ та НС, які повинні бути готові до 13.00 завтрашнього дня.

Нагадаємо, вчора через погіршення епідситуації на Прикарпатті закрили спортивні та культурні заклади.

Івано-Франківськ спорт мер Прикарпаття протести епідемія ОДА Марцінків Руслан
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