На Прикарпатті вимагають відновити роботу закладів фізкультури і спорту

Пікетувальників підтримав мер Івано-Франківська Руслан Марцінків

Пікетувальників підтримав мер Івано-Франківська Руслан Марцінків

Працівники та клієнти спортивних клубів вийшли під Івано-Франківську ОДА з вимогою скасувати рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, яка призупинила роботу закладів фізичної культури та спорту.

Про це пише RegioNews з посиланням на kurs.if.ua.

Протестувальники кажуть, що спортклуби – це не ті заклади, які треба закривати, адже вони дотримуються усіх карантинних норм. Крім того, зали і так майже порожні, бо не всі клієнти повернулися після карантину.

Немає логіки закривати спортзали, коли працюють бари-ресторани. Спорт і так багато років знищували недофінансуванням, а тепер добивають карантином,” – сказав Ігор Йосипів, президент центру підготовки чемпіонів "Золотий дракон”.

До учасників акції протесту вийшов міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Я вважаю, що рішення комісії ТЕБ і НС є неправильним. Ріст захворюваності справді є, але він незначний, – пояснив Марцінків. – З органами місцевого самоврядування ніхто не радиться. Я вже звернувся до ОДА, щоб скасували це рішення”.

З організаторами акції зустрівся також голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів.

Він запевнив, що звернувся до усіх служб з дорученням переглянути рішення щодо закриття спортклубів та фітнес-центрів. Також голова ОДА очікує роз’яснення від Державної комісії з питань ТЕБ та НС, які повинні бути готові до 13.00 завтрашнього дня.

Нагадаємо, вчора через погіршення епідситуації на Прикарпатті закрили спортивні та культурні заклади.