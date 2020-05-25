В Ивано-Франковске ТЦ "Метро" оштрафовали на 34 тысячи за нарушение карантина
Ивано-Франковский городской суд рассмотрел админпротокол за нарушение правил карантина на управляющего ТЦ «Метро».
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на kurs.if.ua.
Правоохранители обнаружили, что чиновник ТЦ не обеспечил накрытия продуктов питания пластиком или полиэтиленом.
В суде управляющий признал свою вину частично. Он отметил, что все продукты, в частности хлебобулочные изделия, соответствующим образом фасовали и упаковывали. Относительно овощей и фруктов, то на момент проверки руководство ТЦ "Метро" как раз решало вопрос, каким именно образом выполнить требования, однако это заняло определенное время, поэтому овощи еще не успели накрыть пленкой.
Представитель "Метро” отметил, что пока не существует никаких убедительных доказательств о передаче вируса через фрукты и овощи, вред никому не причинен, а потому просил освободить его от ответственности.
Однако суд признал управляющего виновным в нарушении правил карантина и назначил 34 тысячи грн штрафа.
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