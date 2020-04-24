Ляшко: в Украине могут начать массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Украина может стать пятой страной в мире, где будет запущена массовая диагностика для выявления антител к коронавирусу.
Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Право на власть" на канале "1+1", передает RegioNews.
"Украина может стать пятой страной в мире, где будет запущена массовая ИФА-диагностика. Это будет показывать, переболели или не переболели на коронавирус, ли сформирован иммунитет. Мы не имеем четких научных данных, какой продолжительности будет этот иммунитет. Но пока можем судить о том, что у кого имеются антитела, там иммунитет справляется три месяца", - отметил Ляшко.
Также чиновник подчеркнул, что в Украине еще не запущено ИФА-тестирования, поскольку тесты только проходят испытания. Он добавил, что украинская лабораторная сеть готова проводить миллион тестов в сутки.
Ранее сообщалось, что перед выходом из карантина в Украине будет введен новый вид тестирования - ИФА (иммуноферментный анализ).
Напомним, по данным Центра общественного здоровья'я, 24 апреля в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальные, 601 пациент выздоровел.
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