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24 апреля 2020, 10:42 18

Ляшко: в Украине могут начать массовое тестирование на антитела к коронавирусу

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24 апреля 2020, 10:42 18
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Сейчас в Украине используют ПЦР-тесты для выявления коронавируса
Фото: facebook:ChamberUkraine
Сейчас в Украине используют ПЦР-тесты для выявления коронавируса

Украина может стать пятой страной в мире, где будет запущена массовая диагностика для выявления антител к коронавирусу.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Право на власть" на канале "1+1", передает RegioNews.

"Украина может стать пятой страной в мире, где будет запущена массовая ИФА-диагностика. Это будет показывать, переболели или не переболели на коронавирус, ли сформирован иммунитет. Мы не имеем четких научных данных, какой продолжительности будет этот иммунитет. Но пока можем судить о том, что у кого имеются антитела, там иммунитет справляется три месяца", - отметил Ляшко.

Также чиновник подчеркнул, что в Украине еще не запущено ИФА-тестирования, поскольку тесты только проходят испытания. Он добавил, что украинская лабораторная сеть готова проводить миллион тестов в сутки.

Ранее сообщалось, что перед выходом из карантина в Украине будет введен новый вид тестирования - ИФА (иммуноферментный анализ).

Напомним, по данным Центра общественного здоровья'я, 24 апреля в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальные, 601 пациент выздоровел.

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