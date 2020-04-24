Ляшко: за работу с COVID-19 врачи получат 300% доплаты
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Государство заплатит каждому врачу, который работает с коронавірусною инфекцией, заплатит экстренной медицинской помощи, заплатит тем, кто забирает образцы для исследования", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".
Также он подчеркнул, что если больница имеет контракт с Национальной службой здоровья України (НСЗУ) и оказывает медицинскую помощь в борьбе с коронавирусом, то за апрель медики получат обещанные 300% доплаты каждому медработнику.
Ляшко отметил, что такие доплаты за март получили те больницы, где уже в марте было подтверждено случаи COVID-19.
Также он подчеркнул, что "местная власть может дофинансировать медиков, которые работают с коронавирусом".
Кроме того, главный санврач добавил, что Минздрав будет реагировать на все случаи, где доплаты не были выплачены.
"Если в Почаевской больнице в марте были случаи коронавирус, но средства не пришли, то это случай, с которым нужно разбираться. Этот случай завтра будем разбирать с самого утра, звонить в ОГА, к ДОЗ. Средства должны прийти из медсубвенції до каждого департамента охраны здоровья'я", - сказал он.
Как сообщалось ранее, украинские врачи, которые три недели работали в итальянских больницах и помогали бороться с коронавирусом, возвращаются домой.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает сокращение медицинских работников одним из главных последствий внедрения медицинской реформы в Украине.
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