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24 апреля 2020, 08:57 14

Ляшко: за работу с COVID-19 врачи получат 300% доплаты

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24 апреля 2020, 08:57 14
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Медики получат доплаты за работу с пациентами с COVID-19 в размере 300% зарплаты вместе с начислением зарплаты за апрель
Фото: facebook:viktor.liashko
Медики получат доплаты за работу с пациентами с COVID-19 в размере 300% зарплаты вместе с начислением зарплаты за апрель

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Государство заплатит каждому врачу, который работает с коронавірусною инфекцией, заплатит экстренной медицинской помощи, заплатит тем, кто забирает образцы для исследования", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".

Также он подчеркнул, что если больница имеет контракт с Национальной службой здоровья України (НСЗУ) и оказывает медицинскую помощь в борьбе с коронавирусом, то за апрель медики получат обещанные 300% доплаты каждому медработнику.

Ляшко отметил, что такие доплаты за март получили те больницы, где уже в марте было подтверждено случаи COVID-19.

Также он подчеркнул, что "местная власть может дофинансировать медиков, которые работают с коронавирусом".

Кроме того, главный санврач добавил, что Минздрав будет реагировать на все случаи, где доплаты не были выплачены.

"Если в Почаевской больнице в марте были случаи коронавирус, но средства не пришли, то это случай, с которым нужно разбираться. Этот случай завтра будем разбирать с самого утра, звонить в ОГА, к ДОЗ. Средства должны прийти из медсубвенції до каждого департамента охраны здоровья'я", - сказал он.

Как сообщалось ранее, украинские врачи, которые три недели работали в итальянских больницах и помогали бороться с коронавирусом, возвращаются домой.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает сокращение медицинских работников одним из главных последствий внедрения медицинской реформы в Украине.


коронавирус Украина Минздрав медики врачи Виктор Ляшко
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