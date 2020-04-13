Мэр Ивано-Франковска назвал ударом ниже пояса отмену субвенций для ОТГ
Об этом сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
Сегодня состоится заседание Верховной Рады Украины. И в очередной раз готовятся изменения, которые, фактически, нанесут очередной удар местному самоуправлению, пишет мэр.
"Если в странах Европы, правительство поддерживает местные общины, то мы в очередной раз наблюдаем обратное. Ведь, планируется отмена субвенции для ОТГ, уменьшается налоговая база для органов местного самоуправления", - говорится в сообщении.
Зато расходы на прокуратуру, суд, правоохранительные органы остаются без корректировки. Их уменьшать не планируют. Кроме того, довольно комичная ситуация сложилась с доплатами медикам. Ведь до сих пор правительственных средств медицинские работники не получили.
"Все доплаты сейчас выплачивает исключительно город. В марте на эти цели профинансировано 6,5 млн грн. Такую же сумму предусмотрено и в апреле. А в официальном письме Минздрава указано, что государственных средств не предусмотрено на это. Выплачиваться они должны за счет местных бюджетов. И снова очередной пример перекладывания финансовых тяжестей на плечи города. Такие реалии сегодняшнего дня. Именно поэтому, мы с головами ОТГ обращаемся к правительству и народным депутатам прислушаться и сохранить субвенции", - говорит Марцинкив.
УДАР НИЖЕ ПОЯСА #економіка_ІФ Сегодня состоится заседание Верховной Рады Украины. И в очередной раз готовятся изменения, которые,...Опубликовано Русланом Марцінковим Понедельник, 13 апреля 2020 г.
Напомним, в Ивано-Франковске заработает штаб восстановления экономики для поддержки малого и среднего бизнеса.
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