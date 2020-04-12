Специалисты Минздрава выяснили, почему в Ивано-Франковской области фиксируют больше всего смертей от коронавируса

Специалисты уже готовы озвучить результаты проверки, почему от коронавируса больше всего умерло в Ивано-Франковской области

Специалисты уже готовы озвучить результаты проверки, почему от коронавируса больше всего умерло в Ивано-Франковской области

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в воскресенье, 12 апреля, передает RegioNews. "Больше всего смертей зарегистрировано в Ивано-Франковской области. Вчера там закончила работать наша команда из Минздрава, которая рассматривала все эти случаи. Сегодня нам будут представлены результаты, и завтра на брифинге мы расскажем результаты поездки команды в Ивано-Франковскую область, плюсы и минусы деятельности системы здравоохранения в этой области", - рассказал он. Ляшко сообщил, что случаи смертей от коронавирусной болезни зарегистрированы в 18 областях Украины. Так, коэффициент летальности от COVID-19 в Украине составляет 3%. Главный санврач подчеркнул, что 82% умерших, у которых был обнаружен коронавирус, имели сопутствующие заболевания, в частности, сердечно-сосудистые, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких.

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