В Ровно сотрудники Службы безопасности Украины изъяли более 600 килограммов незаконно добытого янтаря у участников организованной преступной группы, причастной к подготовке заказного убийства

В Ровно сотрудники Службы безопасности Украины изъяли более 600 килограммов незаконно добытого янтаря у участников организованной преступной группы, причастной к подготовке заказного убийства

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Сотрудники спецподразделения во время многоэтапной спецоперации установили, что злоумышленники готовят заказное убийство представителя одной из общественных организаций. Активист публично выступал против незаконной добычи янтаря и вырубки лесов в Ровенской и Житомирской областях.

В феврале 2020 года сотрудники СБУ задокументировали факты подготовки к совершению преступления и задержали заказчика убийства.

В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий 8 апреля оперативники спецслужбы установили и обнаружили место хранения злоумышленниками незаконно добытого янтаря.

В ходе проведения обысков в частном доме одного из участников группы правоохранители изъяли более 600 килограммов "солнечного камня", подготовленного к продаже. Продолжаются следственные действия.