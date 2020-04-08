Ермаку заплатили за госпосты около $100 тысяч - фигурант пленок

В общем от людей, которые претендовали на государственные должности, для брата главы Офиса президента Дениса Ермака собрали около 100 тысяч долларов, а сам Андрей Ермак получил 10 тысяч долларов

Фото: скрин с видео

В общем от людей, которые претендовали на государственные должности, для брата главы Офиса президента Дениса Ермака собрали около 100 тысяч долларов, а сам Андрей Ермак получил 10 тысяч долларов

Как передает RegioNews, об этом рассказал фигурант скандальных видеозаписей с Ермаком-младшим Дмитрий Штанько изданию Bihus.info.

"До сотни тысяч долларов было передано Денису (Ермаку - ред.). Деньги передавались Денису для того, чтобы он – он не был должностным лицом – чтобы он двигал проект. Или это была неправомерная выгода – пусть устанавливают следователи", - рассказал Штанько.

По его словам, сумму Ермак определял "на глаз". "Если человек хочет быть в команде, хочет быть назначенным и имеет проект, он должен дать деньги, чтобы подтвердить свое серьезное отношение. А Денис далее обращается к Андрею. По крайней мере первые разы так было. Денис докладывал ему при общении. Это было при мне, я это видел, кто звонил. Ему не было смысла скрывать свое общение, он наоборот все это преподносил постоянно, что я пообщался с братом, с Андреем. Судя по риторике Дениса, первые 10 тысяч Андрей получил. Это был первый кандидат, и я это слышал лично. Человек на Госгеокадастр. Я слышал об этом из разговора Дениса по телефону", - утончил Штанько.

По его словам, речь идет о Александре Луцком, который якобы заплатил 10 тысяч долларов за то, чтобы быть назначенным на главу Госгеокадастра. Штанько подчеркнул, что лично писал ему расписку, но почему Луцкого не назначили, ему не понятно.

По словам Штанько и другого фигуранта пленок, Сергея Шумского, Ермак-младший озвучил им идею искать людей во власть еще в начале лета 2019 года, а ему якобы подбросил его брат, поскольку президентская программа "Лифт" не работала.

Как отметили фигуранты, сначала деньги брали якобы за проведение экспертизы проектов, которые подавали кандидаты на должности. А, по словам Дениса Ермака, это стоило от 150-900 тысяч гривен. Со временем деньги начали брать уже за встречу с Ермаком.

Также Штанько рассказал, что они находили людей, читали их резюме, а с отобранными кандидатами проводил собеседования Денис Ермак. Если человек ему нравился, то Ермак якобы называл на глаз сумму и эту сумму кандидату потом озвучивал Штанько. Если человек соглашался, то Штанько писал расписку, брал деньги и нес их Денису.

В частности, фигуранты признались, что они вели разговоры с экс-нардепом Владимиром Купчаком, который хотел возглавить "Энергоатом", но никто из тех людей, с кем они контактировали, не был назначен на должность.

Одновременно Штанько опроверг, что он вел записи разговоров и откуда они взялись, не знает.

Напомним, также фигуранты скандальных видеозаписей с братом председателя Офиса президента Денисом Ермаком, Дмитрий Штанько и Сергей Шумский, которые также проводили собеседования кандидатов на госдолжности, написали заявления в Национальное антикоррупционное бюро.