В реанимационных отделениях медицинских заведений Буковины на неинвазивной вентиляции легких находится 7 пациентов с подтвержденным COVID-19. Еще двое тяжелых больных имеют подозрение на коронавирус

В реанимационных отделениях медицинских заведений Буковины на неинвазивной вентиляции легких находится 7 пациентов с подтвержденным COVID-19. Еще двое тяжелых больных имеют подозрение на коронавирус

Об этом сообщает Черновицкая ОГА, пишет RegioNews.

Одному больному оказывают помощь в Сокирянской ЦРБ, одному – в Кицманской ЦРБ, трем – в областной клинической больнице. У всех этих больных подтверждено инфицирование COVID-19.

Также двое пациентов на неинвазивной вентиляции легких находятся в Черновицкой городской больнице №1. У одного из них диагностирован коронавирус, у другого – подозрение на COVID-19.

Кроме того, в тяжелом состоянии еще двое пациентов. Один из них в Хотинской ЦРБ (с подтвержденным COVID-19), и один в Сторожинецкой ЦРБ (с подозрением). Они на кислородной дотации.

Подавляющее большинство этих пациентов –люди старшего возраста, имеющие сопутствующие заболевания.

У реанімаційних відділеннях медичних закладах Буковини перебуває 7 пацієнтів на неінвазивній вентиляції... Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Вівторок, 31 березня 2020 р.

Напомним, Черновицкая область находится среди "лидеров" по распространению коронавирус. По состоянию на утро 31 марта официально зарегистрировано 90 случаев инфицирования. Вылечились уже семь человек, умерли двое, 81 человек продолжает болеть.

Вчера Черновицкая ОГА сообщала о семь тяжелых больных, за сутки их количество увеличилось на 2 человека.

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