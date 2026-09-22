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На Полтавщине зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2: подробности
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22 сентября 2026, 14:27

На Полтавщине зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2: подробности

22 сентября 2026, 14:27
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Во вторник, 22 сентября, в Мачуховской общине Полтавского района зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2 по шкале Рихтера. Толчки произошли около 12:49

Об этом сообщил Главный центр специального контроля, передает RegioNews .

Ячейка подземных толчков залегала на глубине около 3 километров. По классификации землетрясение относится к сильно умеренным.

Полтавская область периодически испытывает небольшие сейсмические толчки, которые фиксируют специалисты Главного центра специального контроля. В основном речь идет о слабых землетрясениях магнитудой до 3 баллов. Для большинства людей они остаются незаметными, хотя в эпицентральной зоне отдельные жители могут почувствовать легкую дрожь предметов или слабый толчок.

Такие явления связаны с особенностями геологического строения региона. Обычно они не влекут за собой разрушений или серьезных последствий.

Как известно, ранее землетрясения в Полтавской области фиксировали несколько раз в течение этого года – в частности, в июле, мае, марте и феврале.

Землетрясения в Украине: интересные факты

Хотя Украина не одна из самых сейсмических стран мира, здесь землетрясения случаются чаще, чем большинство людей думают. За последние несколько лет на ее территории было зафиксировано более 90 сейсмических толчков разной силы – большинство из них были слабыми и почти не ощущались людьми.

Сейсмическая активность наиболее заметна в западных регионах, в частности, в Карпатах, Закарпатье и Прикарпатье, а также в частях Черновицкой, Львовской, Тернопольской, Винницкой и Полтавской областей.

Сила толчков обычно невелика: более слабые землетрясения (магнитудой до ~3-4 баллов) – самые распространенные, и они редко наносят существенный вред.

Часть толчков возникает из-за активности в глубокой сейсмической зоне Вранча (Румыния), волны которой могут достигать украинской территории.

Даже с такой геологической активностью полностью разрушительные землетрясения в Украине – редкость, но исторические данные свидетельствуют, что они возможны в отдаленном будущем из-за цикличности сейсмических процессов.

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