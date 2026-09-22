10:44  22 вересня
На горі Піп Іван випав перший сніг
09:47  22 вересня
На Київщині вантажний потяг на смерть збив 18-річного хлопця
00:35  22 вересня
Екс-чоловік відомої блогерки виявився аферистом та обібрав її до нитки
UA | RU
UA | RU
22 вересня 2026, 14:27

На Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 4,2: подробиці

22 вересня 2026, 14:27
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У вівторок, 22 вересня у Мачухівській громаді Полтавського району зафіксували землетрус магнітудою 4,2 за шкалою Ріхтера. Поштовхи сталися близько 12:49

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю, передає RegioNews.

Осередок підземних поштовхів залягав на глибині близько 3 кілометрів. За класифікацією, землетрус належить до сильно помірних.

Полтавська область періодично зазнає невеликих сейсмічних поштовхів, які фіксують фахівці Головного центру спеціального контролю. Здебільшого йдеться про слабкі землетруси магнітудою до 3 балів. Для більшості людей вони залишаються непомітними, хоча в епіцентральній зоні окремі мешканці можуть відчути легке тремтіння предметів або слабкий поштовх.

Такі явища пов'язані з особливостями геологічної будови регіону. Зазвичай вони не спричиняють руйнувань чи серйозних наслідків.

Як відомо, раніше землетруси в Полтавській області фіксували кілька разів протягом цього року – зокрема у липні, у травні, березні та лютому.

Землетруси в Україні: цікаві факти

Хоч Україна не є однією з найсейсмічніших країн світу, тут землетруси трапляються частіше, ніж більшість людей думає. За останні кілька років на її території було зафіксовано понад 90 сейсмічних поштовхів різної сили –більшість із них були слабкими і майже не відчувалися людьми.

Сейсмічна активність найпомітніша в західних регіонах, зокрема у Карпатах, Закарпатті та Прикарпатті, а також у частинах Чернівецької, Львівської, Тернопільської, Вінницької та Полтавської областей.

Сила поштовхів зазвичай невелика: більш слабкі землетруси (магнітудою до ~3-4 балів) – найпоширеніші, і вони рідко завдають суттєвої шкоди.

Частина поштовхів виникає через активність у глибокій сейсмічній зоні Вранча (Румунія), хвилі з якої можуть досягати української території.

Навіть із такою геологічною активністю, повністю руйнівні землетруси в Україні – рідкість, але історичні дані свідчать, що вони можливі у віддаленому майбутньому через циклічність сейсмічних процесів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Полтавська область землетрус поштовхи
На Львівщині зафіксували землетрус магнітудою 2,0
18 вересня 2026, 10:56
На Закарпатті стався землетрус магнітудою 2,5
16 вересня 2026, 10:42
Всі новини »
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
Харків атакував ворожий БпЛА: пошкоджено автосалон, є постраждала
22 вересня 2026, 14:48
Статус УБД за 5 днів: уряд встановив чіткі строки внесення даних
22 вересня 2026, 14:14
На Київщині автобетонозмішувач протаранив легковик: загинули дві людини
22 вересня 2026, 14:09
У Києві чиновник влаштував бізнес на хабарях з лісництв: "відкати" щомісяця
22 вересня 2026, 13:55
Хотів підпалити цигарку електрокип'ятильником: на Рівненщині травмувався 17-річний хлопець
22 вересня 2026, 13:28
Гроші за камені в нирках, КТ та лікарняні: на Закарпатті судитимуть уролога
22 вересня 2026, 13:20
У Миколаєві жінка вистрибнула з вікна лікарні та загинула
22 вересня 2026, 13:14
Загроза для тилу: Україна втрачає кошти союзників через невиконані реформи
22 вересня 2026, 12:50
На Вінниччині зіткнулися легковик та вантажівка: загинули двоє маленьких дітей, є травмовані
22 вересня 2026, 12:33
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Микола Княжицький
Віктор Ягун
Геннадій Друзенко
Всі блоги »