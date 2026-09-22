На Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 4,2: подробиці

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У вівторок, 22 вересня у Мачухівській громаді Полтавського району зафіксували землетрус магнітудою 4,2 за шкалою Ріхтера. Поштовхи сталися близько 12:49

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю, передає RegioNews.

Осередок підземних поштовхів залягав на глибині близько 3 кілометрів. За класифікацією, землетрус належить до сильно помірних.

Полтавська область періодично зазнає невеликих сейсмічних поштовхів, які фіксують фахівці Головного центру спеціального контролю. Здебільшого йдеться про слабкі землетруси магнітудою до 3 балів. Для більшості людей вони залишаються непомітними, хоча в епіцентральній зоні окремі мешканці можуть відчути легке тремтіння предметів або слабкий поштовх.

Такі явища пов'язані з особливостями геологічної будови регіону. Зазвичай вони не спричиняють руйнувань чи серйозних наслідків.

Як відомо, раніше землетруси в Полтавській області фіксували кілька разів протягом цього року – зокрема у липні, у травні, березні та лютому.

Землетруси в Україні: цікаві факти

Хоч Україна не є однією з найсейсмічніших країн світу, тут землетруси трапляються частіше, ніж більшість людей думає. За останні кілька років на її території було зафіксовано понад 90 сейсмічних поштовхів різної сили –більшість із них були слабкими і майже не відчувалися людьми.

Сейсмічна активність найпомітніша в західних регіонах, зокрема у Карпатах, Закарпатті та Прикарпатті, а також у частинах Чернівецької, Львівської, Тернопільської, Вінницької та Полтавської областей.

Сила поштовхів зазвичай невелика: більш слабкі землетруси (магнітудою до ~3-4 балів) – найпоширеніші, і вони рідко завдають суттєвої шкоди.

Частина поштовхів виникає через активність у глибокій сейсмічній зоні Вранча (Румунія), хвилі з якої можуть досягати української території.

Навіть із такою геологічною активністю, повністю руйнівні землетруси в Україні – рідкість, але історичні дані свідчать, що вони можливі у віддаленому майбутньому через циклічність сейсмічних процесів.