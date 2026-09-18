Во Львовской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,0

Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 17 сентября в Самборском районе Львовской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,0 по шкале Рихтера

Об этом сообщил Главный центр специального контроля, передает RegioNews .

Толчки зарегистрировали в 01:31. Ячейка землетрясения залегала на глубине около 3 км.

По классификации специалистов землетрясение относится к не ощутимым. Так что жители района, вероятно, не могли ощутить подземные толчки.

Напомним, на днях подземные толчки зафиксировали в Мукачевском районе. Землетрясение произошло 15 сентября в 21:26. Магнитуда землетрясения составила 2,5 балла по шкале Рихтера. По классификации, он относится к едва ощутимым.

Землетрясения в Украине: что известно

Хотя Украина не одна из самых сейсмических стран мира, здесь землетрясения случаются чаще, чем большинство людей думают.

За последние несколько лет на ее территории было зафиксировано более 90 сейсмических толчков разной силы – большинство из них были слабыми и почти не ощущались людьми.

Сейсмическая активность наиболее заметна в западных регионах, в частности, в Карпатах, Закарпатье и Прикарпатье, а также в частях Черновицкой, Львовской, Тернопольской, Винницкой и Полтавской областей.

Сила толчков обычно невелика: более слабые землетрясения (магнитудой до ~3-4 баллов) – самые распространенные, и они редко наносят существенный вред.