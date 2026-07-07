12:30  07 июля
В Николаевской области мужчина заявил, что его город принадлежит РФ
09:39  07 июля
Депутат из Прикарпатья присвоил миллионы из зарплат педагогов: получил 9 лет тюрьмы
08:22  07 июля
На Ровенщине питбуль покусал владельца и соседку: мужчина защищал ее
UA | RU
UA | RU
07 июля 2026, 10:58

На Полтавщине зафиксировали землетрясение: что известно о толчках

07 июля 2026, 10:58
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Утром 7 июля в Миргородском районе Полтавской области зарегистрировано землетрясение магнитудой 2,6. Подземные толчки зафиксировали в 05:26

Об этом сообщил Главный центр специального контроля, передает RegioNews.

Эпицентр землетрясения размещался между селами Харьковцы и Криница Лохвицкого общества. Ячейка подземных толчков залегала на глубине 7 километров.

По классификации специалистов, землетрясение относится к едва ощутимым. Его магнитуда составляла 2,6 балла по шкале Рихтера.

Ранее землетрясения в Полтавской области фиксировали несколько раз в течение года – в частности, в мае, марте и феврале.

Землетрясения в Украине: что известно

Хотя Украина не одна из самых сейсмических стран мира, здесь землетрясения случаются чаще, чем большинство людей думают.

За последние несколько лет на ее территории было зафиксировано более 90 сейсмических толчков разной силы – большинство из них были слабыми и почти не ощущались людьми.

Сейсмическая активность наиболее заметна в западных регионах, в частности, в Карпатах, Закарпатье и Прикарпатье, а также в частях Черновицкой, Львовской, Тернопольской, Винницкой и Полтавской областей.

Сила толчков обычно невелика: более слабые землетрясения (магнитудой до ~3-4 баллов) – самые распространенные, и они редко наносят существенный вред.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Полтавская область землетрясение толчки
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
Подвал, похожий на пыточную, признание и убийство: новые детали дела о покушении в Монако
07 июля 2026, 13:47
В Луцке депутат укусил патрульного: полиция рассказала детали
07 июля 2026, 13:37
В Полтавской области свекровь выписала невестку с детьми из квартиры после 25 лет проживания
07 июля 2026, 13:30
Расследование о 143 квартирах брата директора ГБР: суд запретил публикацию
07 июля 2026, 13:05
Девушка застряла в почтматате в Ровно: ее освободили спасатели
07 июля 2026, 12:37
В Николаевской области мужчина заявил, что его город принадлежит РФ
07 июля 2026, 12:30
19 погибших и 61 раненый: в Киеве завершили поисково-спасательные работы
07 июля 2026, 11:55
Прятали наркотики в игрушках и чемоданах: на Закарпатье разоблачили международную наркосеть
07 июля 2026, 11:29
Требования Путина как инструкция для победы Украины
07 июля 2026, 11:12
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Все публикации »
Валерий Чалый
Виктор Шлинчак
Геннадий Друзенко
Все блоги »