На Полтавщине зафиксировали землетрясение: что известно о толчках

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил Главный центр специального контроля, передает RegioNews.

Эпицентр землетрясения размещался между селами Харьковцы и Криница Лохвицкого общества. Ячейка подземных толчков залегала на глубине 7 километров.

По классификации специалистов, землетрясение относится к едва ощутимым. Его магнитуда составляла 2,6 балла по шкале Рихтера.

Ранее землетрясения в Полтавской области фиксировали несколько раз в течение года – в частности, в мае, марте и феврале.

Землетрясения в Украине: что известно

Хотя Украина не одна из самых сейсмических стран мира, здесь землетрясения случаются чаще, чем большинство людей думают.

За последние несколько лет на ее территории было зафиксировано более 90 сейсмических толчков разной силы – большинство из них были слабыми и почти не ощущались людьми.

Сейсмическая активность наиболее заметна в западных регионах, в частности, в Карпатах, Закарпатье и Прикарпатье, а также в частях Черновицкой, Львовской, Тернопольской, Винницкой и Полтавской областей.

Сила толчков обычно невелика: более слабые землетрясения (магнитудой до ~3-4 баллов) – самые распространенные, и они редко наносят существенный вред.