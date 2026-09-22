Пограничники ударили дронами сразу по трем группам россиян
Пограничники показали свежие кадры с фронта. Военные точно дронами атаковали сразу три группы окупантов
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
На видео можно увидеть работу военных пограничной комендатуры быстрого реагирования 4-го пограничного отряда. Они выполняют боевые задания на Южно-Слобожанском направлении.
Защитники точно дронами атаковали сразу три группы россиян.
"В результате ударов уничтожены шесть окупантов. Один из них пытался оттолкнуть от себя оптоволоконный дрон, который не сдетонировал во время попадания. В результате активных действий захватчика произошел взрыв", - говорят военные.
Напомним, ранее пограничники показывали, как украинские дроны уничтожили российский "Град".
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