Был дома с сестрой: в Одессе 7-летний мальчик выпал из окна четвертого этажа
В Одессе правоохранители устанавливают обстоятельства падения ребенка из окна многоэтажки. Происшествие случилось днем 3 сентября в Хаджибейском районе города
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Семилетний мальчик находился дома вместе с 10-летней сестрой без взрослых. Ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже, когда оперся на москитную сетку.
Травмированного мальчика госпитализировали.
Полицейские устанавливают все детали инцидента для предоставления правовой квалификации.
Напомним, 17 августа в Харькове погиб 40-летний мужчина, выпавший из окна квартиры на четвертом этаже.
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