Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Увечері 17 червня до поліції надійшло повідомлення від жителів села Красна Лука про виявлення у річці Грунь людини без ознак життя.

Правоохоронці встановили особу загиблого – ним виявився місцевий 23-річний хлопець. Попередньо, він потонув під час купання.

Тіло загиблого направили на судмедекспертизу для встановлення точної причини смерті.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (з приміткою "нещасний випадок"). Обставини та причини трагедії встановлює слідство.

Нагадаємо, пізно ввечері 11 червня у Києві на Троєщині підліток потонув в озері Верхнє Вигурівське. Тіло хлопця знайшли наступного дня на глибині шести метрів та на відстані близько 20 метрів від берега.