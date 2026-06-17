Скрывался от следствия: на Полтавщине задержали подозреваемого в двойном убийстве

Фото: Национальная полиция

В Кременчуге правоохранители задержали 37-летнего жителя Кременчугского района, подозреваемого в умышленном убийстве двух человек и поджоге имущества

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, мужчина скрывался от следствия, а его местонахождение установили благодаря оперативно-розыскным мероприятиям и информации от граждан.

Злоумышленника задержали в арендованной квартире в Кременчуге. Его подозревают в убийстве двух мужчин, тела которых в конце мая обнаружили в деревне Манжелия Кременчугского района.

В ходе розыска правоохранители проверили многочисленные связи фигуранта, обследовали около 300 домохозяйств в восьми населенных пунктах, привлекали кинологов и аналитические подразделения полиции.

Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Следователи готовят ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, полиция Мукачевщины задержала подозреваемого в жестоком преступлении. Мужчина забил молотком двух односельчан и травмировал собственного отца. Правоохранители задержали подозреваемого прямо с поличным.