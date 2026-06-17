Ховався від слідства: на Полтавщині затримали підозрюваного у подвійному вбивстві

Фото: Національна поліція

У Кременчуці правоохоронці затримали 37-річного мешканця Кременчуцького району, якого підозрюють в умисному вбивстві двох людей та підпалі майна

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, чоловік переховувався від слідства, а його місцеперебування встановили завдяки оперативно-розшуковим заходам та інформації від громадян.

Зловмисника затримали в орендованій квартирі в Кременчуці. Його підозрюють у вбивстві двох чоловіків, тіла яких наприкінці травня виявили в селі Манжелія Кременчуцького району.

У ході розшуку правоохоронці перевірили численні зв’язки фігуранта, обстежили близько 300 домогосподарств у восьми населених пунктах, залучали кінологів та аналітичні підрозділи поліції.

Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

Наразі слідчі готують клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, поліція Мукачівщини затримала підозрюваного у жорстокому злочині. Чоловік забив молотком двох односельців та травмував власного батька. Правоохоронці затримали підозрюваного безпосередньо на місці злочин.