Ховався від слідства: на Полтавщині затримали підозрюваного у подвійному вбивстві
У Кременчуці правоохоронці затримали 37-річного мешканця Кременчуцького району, якого підозрюють в умисному вбивстві двох людей та підпалі майна
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
За даними правоохоронців, чоловік переховувався від слідства, а його місцеперебування встановили завдяки оперативно-розшуковим заходам та інформації від громадян.
Зловмисника затримали в орендованій квартирі в Кременчуці. Його підозрюють у вбивстві двох чоловіків, тіла яких наприкінці травня виявили в селі Манжелія Кременчуцького району.
У ході розшуку правоохоронці перевірили численні зв’язки фігуранта, обстежили близько 300 домогосподарств у восьми населених пунктах, залучали кінологів та аналітичні підрозділи поліції.
Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.
Наразі слідчі готують клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, поліція Мукачівщини затримала підозрюваного у жорстокому злочині. Чоловік забив молотком двох односельців та травмував власного батька. Правоохоронці затримали підозрюваного безпосередньо на місці злочин.