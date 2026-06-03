Россияне более 50 раз атаковали Днепропетровщину: 12 раненых, среди которых тяжелые
Российские войска в течение дня более 50 раз атаковали четыре района Днепропетровской области, 12 человек получили ранения
Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .
Войска РФ применяли беспилотники, артиллерию, ракеты и авиабомбу.
По словам главы ОВА, в одной части Днепровского района занялись склады торговой сети. В другой - пострадали шесть человек. Все госпитализированы. Двое мужчин и женщина – в тяжелом состоянии.
В Днепре в результате российской атаки пострадала 38-летняя женщина, госпитализированная в состоянии средней тяжести.
В Никопольском районе под ударом были райцентр, Покровская, Марганецкая, Красногригорьевская и Мировская общины. Повреждены дома.
Пострадали четыре человека. 89-летний мужчина госпитализирован. Медики оценивают его состояние как средней тяжести. Двое 47-летних мужчин и 32-летняя женщина будут лечиться амбулаторно.
В Синельниковском районе враг нанес удар по Николаевской и Покровской общинам. Поврежденный автомобиль.
Ранения получил 40-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.
В Криворожском районе россияне целили по Зеленодольскому и Грушевскому общинам. Повреждена инфраструктура.
Напомним, российские войска в третий раз подряд атаковали Днепровский район . Ранения получили восемь человек.