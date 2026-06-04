Російські дрони атакували Полтавщину: в обласному центрі лунали вибухи
У ніч на 4 червня на Полтавщині оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки російських безпілотників. Вона тривала з 02:08 до 04:27
Про це інформує інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.
Упродовж цього часу Повітряні Сили ЗСУ попереджали про рух ворожих БпЛА у напрямку Полтави.
Близько 02:41, а також о 04:01 та 04:04 жителі обласного центру могли чути звуки вибухів і роботу сил протиповітряної оборони.
Станом на ранок офіційної інформації щодо наслідків атаки, можливих руйнувань чи постраждалих не надходило.
Влада закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до відбою небезпеки.
Нагадаємо, російські війська 3 червня продовжували масовані атаки на Херсон. Внаслідок ударів ворожих безпілотників загинули двоє людей, ще дев’ятеро дістали поранення.