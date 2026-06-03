Россияне ударили по Днепру: горят складские помещения и логистический центр
Российские войска дважды нанесли удары по Днепру. В результате вражеской атаки возник масштабный пожар на складах одной из торговых сетей
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews.
По данным спасателей, после первого попадания занялись складские помещения.
При ликвидации последствий обстрела оккупанты нанесли повторный удар по логистической компании, которая расположена рядом с местом пожара.
Из-за атаки огонь охватил значительную площадь. К ликвидации последствий привлекли большие силы ГСЧС.
На месте работает более 100 спасателей и 40 единиц специальной техники.
Чрезвычайники продолжают тушение пожара и ликвидацию последствий российского удара. Информация о возможных пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Напомним, что российская армия в очередной раз ударила по Днепру . В городе сильный пожар. 3 июня днем россияне продолжили терроризировать город новыми ударами. В день, когда в городе объявлен День траура.