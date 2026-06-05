Россияне атаковали с помощью дрона заправочную станцию в Херсонской области, есть погибшая и раненые

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5 июня 2026 около 13:10 военные РФ совершили атаку беспилотным летательным аппаратом по автозаправочной станции в одном из населенных пунктов Херсонской области

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

В результате поражения станции возник пожар.

Пока известно о гибели женщины и ранении пяти гражданских лиц.

Прокуроры совместно со следователями полиции совершают необходимые следственные действия для фиксации последствий атаки и документирования очередного военного преступления, совершенного военнослужащими РФ.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что в поселке Эсхар Чугуевского района Харьковской области 5 июня в результате атаки российского беспилотника пострадала 75-летняя женщина.