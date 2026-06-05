В Полтавской области разоблачили группу, которая вывозила военных из частей за тысячи долларов
При процессуальном руководстве прокуратуры АР Крым и города Севастополя разоблачена группа лиц, которые, по данным следствия, за деньги помогали военнослужащим незаконно покидать места службы
Об этом сообщает Офис Генпрокурора, передает RegioNews .
Подозрение сообщено пяти жителям Кременчуга - четырем мужчинам в возрасте 29, 34, 43 и 55 лет и 43-летней женщине. Им инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
По данным следствия, с сентября 2025 г. участники группы организовывали выезд военнослужащих из мест дислокации, воинских частей и учебных центров в разных регионах Украины, а затем перевозили их в заранее подготовленные места. Стоимость таких услуг составила от 3 до 7 тысяч долларов.
В настоящее время установлено пять эпизодов, связанных с военными частями в Житомирской, Донецкой и Ровенской областях. Трое участников группы были задержаны 29 мая 2026 года после организации очередного незаконного вывоза военнослужащего.
В ходе обысков изъяты деньги, полученные от противоправной деятельности, а также транспортные средства, которыми перевозили и прятали военных. Всем пяти подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, что правоохранители разоблачили группу из четырех киевлян, организовавших незаконную переправку мужчин в Румынию . В состав группы входили два гражданских, полицейский и бывший военный.