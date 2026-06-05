ДТП в Золотоношском районе: две машины оказались в кювете, есть пострадавший — полиция возбудила дело

Фото: полиция Черкасщины

4 июня на автодороге Н-16 "Золотоноша-Умань" возле села Благодатное Золотоношского района столкнулись Skoda Octavia и Renault Duster. Пассажир одной из машин получил травмы и попал в больницу.

Об этом сообщает полиция Черкасщины, передает RegioNews .

По предварительным данным, 23-летняя водитель Skoda Octavia, двигаясь из Золотоноши в Черкассы, не выбрала безопасной скорости и дистанции и допустила столкновение с Renault Duster под управлением 38-летнего водителя, который двигался впереди и поворачивал направо. После столкновения оба автомобиля съехали в кювет.

В результате ДТП пассажир Skoda Octavia получил травмы и был госпитализирован.

По факту ДТП следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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