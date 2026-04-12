12 квітня 2026, 11:55

Смертельна ДТП на Полтавщині: BMW влетів у відбійник

12 квітня 2026, 11:55
Фото: Національна поліція
Аварія сталась 12 квітня близько 1-ї години на автодорозі Київ – Харків – Довжанський поблизу с. Говтвянчик Полтавського району. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Попередньо, 24-річний водій BMW зіткнувся з відбійником. Від удару іномарка перекинулась. На жаль, від отриманих травм водій загинув на місці.

"За даним фактом слідчим управлінням поліції Полтавщини під процесуальним керівництвом прокуратури відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Миколаївщині підліток на мотоциклі збив 9-річного пішохода. Після ДТП водій залишив місце пригоди, однак згодом повернувся.Унаслідок наїзду дитину з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Сам водій не постраждав.

