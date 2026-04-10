На Закарпатье в ДТП столкнулись Skoda и грузовик DAF: пострадали дети

Фото: ГСЧС Закарпатье

В городе Берегово на улице Мукачевской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Skoda Octavia и грузовика DAF

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Закарпатской области, передает RegioNews.

По предварительной информации, в салоне легковушки находились четыре человека, среди них – трое детей.

До прибытия спасателей троих пострадавших уже госпитализировали медики.

Еще одного ребенка – девочку 2016 года рождения – зажало в поврежденном автомобиле.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели из Берегово, отключившие аккумулятор транспортного средства и с помощью специального оборудования деблокировали ребенка. Ее передали бригаде скорой медицинской помощи.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, в Николаевской области подросток на мотоцикле сбил 9-летнего пешехода. После ДТП водитель покинул место происшествия, однако впоследствии вернулся. В результате наезда ребенка с телесными повреждениями госпитализировали. Сам водитель не пострадал.